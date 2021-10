Adele dévoile Easy on Me, sa nouvelle chanson mise en images par Xavier Dolan

Six ans après son dernier album, Adele a lancé jeudi soir un simple, Easy on Me, accompagné d’un vidéoclip tourné au Québec et signé par le réalisateur québécois Xavier Dolan.

Le nouvel extrait figurera sur le prochain album de la célèbre chanteuse britannique, qui sortira le 19 novembre.

Intitulé 30, le nouvel opus fait référence à une année tumultueuse dans la vie de l’artiste de 33 ans, qui a divorcé de son mari de longue date en 2019, à 30 ans.

Les paroles de la chanson Easy on Me et les images de Xavier Dolan évoquent clairement cette séparation. Dans le vidéoclip, on voit la chanteuse qui quitte avec bonheur une maison délabrée, apparemment vendue. Elle s’éloigne en roulant en voiture alors que de vieilles partitions s’échappent des fenêtres du véhicule.

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

Vendredi matin, à peine 12 heures après son lancement, le vidéoclip avait été vu plus de 21 millions de fois sur YouTube.

C’est une deuxième collaboration entre la chanteuse et le réalisateur québécois. Il avait tourné le vidéoclip pour Hello en 2015, qui avait également remporté un énorme succès populaire. Son directeur de la photographie de l’époque, André Turpin, est aussi de retour pour Easy on Me.

Le tournage s’est déroulé à Sutton, dans les Cantons-de-l’Est, en septembre. En entrevue au micro de Par ici l’info, le maire Michel Lafrance avait affirmé que c’était une fierté de recevoir une vedette internationale inspirée par la beauté des paysages de sa ville.