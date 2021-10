Occupation autochtone d’un terrain de golf en Ontario

Les protestataires campent au terrain de golf Arrowdale depuis samedi.

L'occupation se déroule paisiblement jusqu'à maintenant, exception faite d'une altercation avec des agents de sécurité tôt mercredi matin, affirme l'un des protestataires Trevor Bomberry.

L'Autochtone de 48 ans clame que ces agents de sécurité de la Ville sont venus fouiller dans sa tente et lui ont dit qu'il devait quitter les lieux. J'étais en colère, raconte-t-il. C'était de l'intimidation pure et simple.

Ce sont nos terres. Presque tout Brantford appartient à notre peuple. Ça nous a été volé. Une citation de :Trevor Bomberry, protestataire

La porte-parole municipale Maria Visocchi affirme, elle, qu'à sa connaissance, seuls des policiers ont discuté avec les protestataires, et ce, de manière pacifique.

La Ville qualifie l'occupation d'illégale et assure que le processus de vente du site a été transparent et que les Six Nations ont été consultées. La Ville dit que les recettes de la transaction serviront à construire des logements abordables.

Le site situé à l'adresse 282, rue Stanley à Brantford est possédé pacifiquement et légalement par la Ville de Brantford depuis environ 100 ans. La Ville en demeure le seul et unique propriétaire , selon un communiqué municipal.

Le promoteur Elite M.D Developments offre 14 millions de dollars pour une parcelle de près de 13 hectares. Le reste du site (près de 7 hectares) serait transformé en parc.

Pour l'instant, la transaction ne peut pas être finalisée, parce que l'affaire est devant les tribunaux.

Les Six Nations de Grand River affirment que ce territoire leur a été cédé en 1784 en échange de leur appui à l'Empire britannique lors de la révolution américaine. Le Conseil de la confédération des chefs Haudenosaunee, le gouvernement traditionnel des Six Nations, demande un moratoire quant à tout développement sur le site.

La Ville rétorque que les revendications territoriales ne font pas partie de son champ de compétence. Ces questions nécessitent l'implication des gouvernements fédéral et provincial et des communautés autochtones, affirme la porte-parole Maria Visocchi. Des paiements peuvent être versés, mais pas les terres.

La conseillère municipale de Brantford Cheryl Antoski, qui s'était opposée à la vente du terrain de golf, affirme que l'occupation était prévisible et évitable.

Le groupe de citoyens Know Your City, qui a porté l'affaire en cour, presse la Ville à changer son fusil d'épaule. Les Six Nations s'opposent à la vente des terres et à de la construction sur le site. La Ville devrait donc réévaluer sa position , dit la directrice du groupe, Veronica Martisius.

Le service policier de Brantford indique qu'il continue à surveiller la situation pour assurer la sécurité publique.

Pour sa part, Trevor Bomberry dit qu'il campera sur le site aussi longtemps que nécessaire. Je vais rester ici tant que l'herbe pousse et que le ciel est bleu , lance-t-il.

Avec des renseignements fournis par Bobby Hristova de CBC News