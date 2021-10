Le passeport vaccinal exigé dans les installations du CIUSSS

Désormais, le passeport vaccinal et une pièce d’identité sont obligatoires pour avoir accès aux installations du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean pour les visiteurs ainsi que pour les proches aidants.

Cette mesure touche entre autres les hôpitaux, les centres d'hébergement et de soins de longue durée, les ressources intermédiaires et les résidences privées pour aînés.

Le directeur régional de la santé publique Donald Aubin a rappelé que le passeport vaccinal et la carte d’identité sont exigés à l’entrée pour toutes personnes âgées de 13 ans et plus.

Les fournisseurs qui livrent dans les installations du CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux sont également obligés de fournir une preuve vaccinale.

Début de l’administration de la 3e dose

Le personnel du CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux a commencé à administrer la troisième dose aux résidents des CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée vendredi.

On commence par nos CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée au même moment que pour la vaccination de l'influenza. On offre aux bénéficiaires les deux vaccins. On a une équipe mobile qui se déploie pour ça.

Selon le docteur Aubin, la campagne de vaccination dans les RPArésidences privées pour aînés devrait commencer le 1er novembre si tout se déroule rondement dans les CHSLDCentres d'hébergement et de soins de longue durée .

Le personnel de la santé publique a commencé à vacciner les résidents du centre d'hébergement et de soins de longue durée de la Colline. Photo : Radio-Canada / Lynda Paradis

Le directeur régional de la santé publique remarque également que pour le moment il n’y a eu aucun cas relié à l’influenza dans la région.

Déploiement des tests rapides

Les tests rapides dans les écoles ne seront pas disponibles prochainement selon Donald Aubin.

Ça arrivera bientôt, il y a beaucoup de coordination avec le milieu scolaire. Le matériel n’est pas encore arrivé. Le besoin est présent, mais pas pressant a -t-il ajouté.

Selon une entrevue de Frédéric Tremblay