La 20e édition de la nuit des sans-abris à Sherbrooke

À compter de 17 h au marché de la Gare, les gens sont attendus à cet événement de sensibilisation à la situation d’itinérance, de désaffiliation sociale et de pauvreté qui confronte de plus en plus de Québécois et Québécoises.

C’est un événement de sensibilisation. Ce n’est pas un événement où l’on a une liste de revendications. On veut montrer la réalité , explique l’agent de développement à la table de l’itinérance de Sherbrooke, Gabriel Pallota.

Une marche se déroulera notamment du marché de la gare jusqu’à La Chaudronnée sur la rue Bowen dans le cadre de cet événement.

L’itinérance est plus complexe que ce que l’on voit du premier regard. Une citation de :Gabriel Pallota, Table de l’itinérance de Sherbrooke

Gabriel Pallota mentionne que le phénomène de l'itinérance à Sherbrooke est aussi important ici que dans les autres grandes villes.

On a l’impression que l'itinérance est moins présente, mais elle est juste moins visible. Il y a des campements à Sherbrooke, mais ils sont moins visibles , indique M. Pallota.

Un concours d’abris de fortune a été lancé dans divers organismes comme autre activité de sensibilisation.

Ça fait partie de leur réalité de construire des abris pour se protéger des intempéries notamment près des rivières , mentionne M. Pallota.

Il explique que plusieurs facteurs mènent à l’itinérance.