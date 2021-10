La petite Madison pourra avoir son médicament

C’est une excellente nouvelle. Le médicament sera payé officiellement dans quelques jours , se réjouit la mère de Madison, Alexandra Pedneault-Tremblay.

Tous les détails sur le paiement du médicament ne sont pas encore dévoilés. Le Zolgensma coûte 2,8 millions de dollars, il peut freiner la maladie de Madison.

Depuis quelques mois, une négociation pancanadienne était en cours avec la pharmaceutique Novartis afin que le médicament Zolgensma, première thérapie génique pour le traitement de l’amyothrophie spinale, soit rendu disponible à un coût moins élevé.

Il lui fallait le médicament avant le 21 novembre, là on est un mois avant c’est merveilleux , ajoute la mère dans un entretien téléphonique avec Radio-Canada.

La Presse annonçait aussi vendredi matin que la thérapie génique sera destinée à une dizaine de familles d'ici la semaine prochaine.

La ministre Andrée Laforest avait indiqué jeudi après-midi que des bonnes nouvelles arrivaient car le ministre de la Santé, Christian Dubé avait eu des discussions avec la compagnie pharmaceutique. « On a entendu la famille et les familles du Québec, car quand on règle un dossier il faut penser aux Madison du Québec », avait-elle précisé.

Plus de détails à venir.