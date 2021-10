Un nouvel outil pour permettre d’explorer diverses professions au Centre-du-Québec

La rareté de la main-d'œuvre continue de frapper l'économie de plein fouet. Pour faire face à cet enjeu, le milieu de l'éducation et celui des affaires unissent leurs forces dans le Centre-du-Québec. Baptisée le Grand déclic, leur initiative a pour but de permettre au public d'explorer diverses professions.

La Table régionale de l’éducation du Centre-du-Québec (TRECQ), qui regroupe les trois centres de services scolaire du territoire, a lancé le projet avec plusieurs partenaires. Leur objectif est de permettre aux jeunes et aux adultes en réflexion d'explorer diverses professions. Les employeurs, de leur côté, sont encouragés à valoriser leurs emplois et à promouvoir leur milieu de travail.

Un site web, des capsules vidéo, du mentorat et des journées d'exploration en entreprise figurent parmi les actions qui seront déployées dans le cadre de ce projet.

Avec le Grand déclic, nous voulons bâtir une offre plus large d’exploration et d’outils adaptés pour tracer un trait d’union entre les jeunes et les adultes en réflexion quant à leur choix de carrière et les employeurs. Une citation de :Alain Desruisseaux, président de la Table régionale de l’éducation du Centre-du-Québec

Ce qu’on va mettre en place pour y parvenir, c’est d’abord une plateforme qui va réseauter tout ce monde-là. Elle va offrir aussi de l’information et des outils, comme des capsules web tournées dans la région, pour permettre aux jeunes d’avoir accès à des initiatives qui vont permettre de connaître des emplois inconnus, et même des milieux de travail , explique quant à elle Caroline Dion, la directrice générale de la Table.

Une initiative saluée par les entreprises

L’initiative a été saluée jeudi matin par le ministre responsable de la région, André Lamontagne. Selon lui, le projet pourrait faire naître des vocations.

À un moment donné, tu te ramasses à une place dans ta vie, tu rencontres quelqu’un, tu entends quelque chose, tu vois une profession, et pouf, ça allume et tu es reparti pour des années. Une citation de :André Lamontagne, ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

Richard Voyer, le patron de l’entreprise Soprema dont le siège social nord-américain est situé à Drummondville, a aussi applaudi le Grand déclic.

À 15 ans, 16 ans, ce n’est pas possible de savoir ce que tu veux faire dans ta vie. Ce n’est pas possible, tu es trop jeune. D’avoir cette opportunité-là, d'ouvrir nos entreprises peu importe la taille, c’est une solution qui est vraiment géniale. On doit faire ça, c’est un peu notre responsabilité et notre façon d’attirer les gens , croit-il.

Avec les informations de Jean-François Dumas