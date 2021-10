L’œuvre déchiquetée de Banksi vendue 31 millions de dollars

L'amour est dans la poubelle (Love is in the Bin) a été mise aux enchères par Sotheby's à Londres, avec une estimation de prévente de 6,8 à 10 millions de dollars.

Après une guerre d'enchères de 10 minutes impliquant neuf personnes en salle de vente en plus de ceux au téléphone et en ligne, l'œuvre s'est vendue à un prix trois fois plus élevé que la plus haute estimation.

La pièce se compose d'une toile à moitié déchiquetée dans un cadre portant le dessin au pochoir d'une jeune fille tendant la main vers un ballon rouge en forme de cœur.

Lors de sa mise aux enchères précédente chez Sotheby's en octobre 2018, la pièce était connue sous le nom de La fille au ballon (Girl With Balloon) et avait été vendue 1,8 million de dollars.

Lorsqu'un acheteur européen anonyme avait alors fait l'enchère gagnante, une déchiqueteuse cachée dans le cadre par Banksy avait été actionnée. Le déchiquetage s'était arrêté tout juste au-dessus de la tête de la fille, laissant le ballon intact.