Une campagne de financement pour le nouveau toit de la cathédrale de Nicolet

Les travaux sont étalés en trois phases. La première partie a été effectuée à l’été 2020 et la deuxième phase est sur le point d’être complétée. La dernière phase aura lieu l’été prochain.

Cette cathédrale est répertoriée comme bâtiment historique de classe A par le Conseil du patrimoine religieux du Québec, en raison de son architecture exceptionnelle et unique , a expliqué le président de la campagne de financement, Daniel McMahon, en entrevue à l’émission En direct.

Cette classification permet de toucher une subvention de 70 % du montant total des travaux provenant du gouvernement pour la restauration. L’aide publique fait en sorte qu’il reste 1,36 million $ à assumer par l’évêché. Un total de 815 000 $ en dons ont jusqu’ici été reçus ou promis.

M. McMahon sollicite donc les paroissiens de Nicolet, mais également de Drummondville et de Victoriaville, en raison du caractère architectural de ce lieu de culte.