Eau potable : le Nunavut déclare l’état d’urgence à Iqaluit

« Je tiens à rassurer les habitants du Nunavut, en particulier ceux d'Iqaluit, que nous prenons cette question de l'eau très au sérieux », a déclaré la ministre des Services communautaires et gouvernementaux, Jeannie Ehaloak.

Selon le territoire, l’état d’urgence permettra d’accélérer le processus pour déployer les ressources nécessaires pour soutenir les efforts de protection de la santé publique et des infrastructures dans la ville d'Iqaluit .

Le ministère de la Santé est toujours en attente des résultats des tests effectués pour déceler une possible contamination du système d’eau municipal par des hydrocarbures. Il rappelle donc aux Iqalummiut de ne pas consommer l’eau du robinet, même bouillie et filtrée, que ce soit pour boire ou cuisiner, et ce jusqu’à nouvel ordre.

Il est également ordonné aux femmes enceintes de ne pas prendre de bain et de ne pas baigner les nouveau-nés et nourrissons dans l’eau du robinet.

Le communiqué rappelle que cette eau ne peut être utilisée que pour la buanderie, le ménage, et les douches en évitant d’avaler l’eau.

Plus de détails à venir