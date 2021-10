La Saskatchewan prend le contrôle permanent des foyers de soins du groupe Extendicare

Le gouvernement de la Saskatchewan annonce qu'il prend le contrôle total et permanent des centres de soins infirmiers du groupe privé Extendicare dans la province. Le gouvernement met fin ainsi à sa collaboration avec la société qui possède cinq foyers de soins en Saskatchewan.

Le ministre responsable des personnes âgées, Everett Hindley, en a fait l'annonce jeudi en conférence de presse, à la suite d'un examen des foyers.

L'examen a été motivé par un rapport de l'ombudsman, en août dernier, qui révélait que Extendicare n'était terriblement pas préparé à l'épidémie de COVID-19 qui a tué 39 résidents dans un de ses établissements, la maison Parkside à Regina, l'hiver dernier.

Je suis désolé que les mesures en place n'aient pas été suffisantes pour empêcher cette tragédie , a dit Everett Hindley.

Le président-directeur général de l’Autorité de la santé de la Saskatchewan ( SHAAutorité de la santé de la Saskatchewan ), Scott Livingstone, a informé Extendicare que la SHAAutorité de la santé de la Saskatchewan souhaitait mettre fin à son accord avec la société. Cette collaboration avait permis à Extendicare de fournir des soins dans les foyers pendant des décennies.

Après le rapport de l'ombudsman, Everett Hindley avait déclaré que la SHAAutorité de la santé de la Saskatchewan prenait le contrôle temporaire des cinq foyers de Extendicare en Saskatchewan. Il avait aussi indiqué aussi que le gouvernement réévaluerait sa relation avec Extendicare après un bilan des actions de la société en réponse aux préoccupations soulevées dans le rapport. Ce bilan a été envoyé au ministère en septembre.

Scott Livingstone affirme que les parties devront négocier la vente potentielle des bâtiments et des terrains, mais le coût de cette opération n'est pas encore clair.

Scott Livingstone précise toutefois qu’il n’est pas prévu de déplacer les résidents hors des foyers.

Extendicare indique que la priorité est désormais de garantir une transition qui maintient la cohérence des soins et des services pour les résidents et les familles .

La société assure travailler avec le système de santé et les partenaires syndicaux impliqués pour assurer la stabilité de tout le personnel [et soutient] qu’il n’y a aucun changement immédiat pour les résidents, les familles et le personnel à la suite de cette décision .

Avec les informations de Guy Quenneville