Gosselin précise sa pensée par rapport au 3e lien

Mercredi, le candidat à la mairie avait exprimé des réserves par rapport à la volonté du gouvernement Legault de faire sortir les véhicules en plein centre-ville de Québec.

Il soutenait que le tunnel Québec-Lévis devrait être réservé au transport en commun tandis qu’une infrastructure dédiée aux autres modes de transport devrait voir le jour à l’est.

Invité par les journalistes à dire s’il demandait bel et bien la construction de deux infrastructures distinctes, Jean-François Gosselin avait répondu par l’affirmative.

Moi, comme maire de Québec, bien ma vision, c'est exactement ça. C'est transport en commun, centre-ville à centre-ville, mais pour ce qui est de l'autoroutier, pour ce qui est du transport par camion, bref, vraiment vers l'est.

Jeudi, le chef de Québec 21 a tenu à préciser sa pensée. Il dit appuyer le projet de tunnel sous-fluvial entre Québec et Lévis, mais être opposé à l’aménagement d’une sortie dans le quartier Saint-Roch, sur la Rive-Nord.

Jean-François Gosselin propose plutôt de détourner la circulation automobile vers l’est. Il ne s'est toutefois pas avancé sur l'endroit précis où les véhicules devraient selon lui être redirigés.

Il est toutefois d’accord pour que les sorties réservées aux usagers du transport en commun soient aménagées au centre-ville, et ce, à Québec comme à Lévis.

L’aspirant maire a reconnu que ses propos de la veille donnaient effectivement l’impression qu’il demandait la construction d’un quatrième lien.

Je me suis mal exprimé. Je pense que ce matin, c’est très clair. C’est l’embranchement autoroutier qui s’en va vers l’est puis le transport en commun qui continue dans le centre-ville. C’est très clair , insiste-t-il.

On appuie le projet [de troisième lien]. On est les seuls qui l’appuyons, en passant, les seuls qui travaillons avec le gouvernement. On est en mode solution, on veut un consensus, on veut que ce soit un projet qui ait de l’acceptabilité sociale.

Une citation de :Jean-François Gosselin, chef de Québec 21