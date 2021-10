Un chauffeur de taxi arrêté après avoir traîné une femme avec sa voiture à Winnipeg

Un chauffeur de taxi de 51 ans a été arrêté et fait face à de multiples chefs d’accusation pour avoir traîné une femme sur plusieurs mètres avec sa voiture mercredi matin, indique la police.

Les policiers ont été appelés dans le quartier de St John’s vers 10 h car une femme de 23 ans a été légèrement blessée après avoir été traînée par un véhicule, explique la police dans un communiqué.

La victime a expliqué à la police qu’elle avait laissé ton téléphone dans le taxi et que le chauffeur a exigé de l’argent pour lui rendre l’appareil. Lorsqu’elle a tenté de s’emparer du téléphone, le conducteur a démarré et a traîné la jeune femme sur plusieurs mètres.

Le chauffeur de taxi a été arrêté et fait face à des accusations d'extorsion et de conduite dangereuse d'un véhicule. Le conducteur fait face à deux autres chefs d'accusation en vertu du Code de la route : conduite imprudente et défaut de faire preuve de diligence envers un piéton.