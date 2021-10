Des tests rapides offerts à la population dans les zones chaudes au Nouveau-Brunswick

Les Néo-Brunswickois qui habitent dans les régions où la COVID-19 se propage le plus rapidement pourront se procurer des tests de dépistage rapide, même s’ils ne présentent pas de symptômes de la COVID-19 et qu’ils n’ont pas été en contact avec une personne malade.

Ces trousses de dépistage sont gratuites et pourront être utilisées à la maison lorsque vous en aurez besoin. Une trousse comprend cinq tests qui doivent être utilisés sur une période de dix jours.

Les tests de dépistage sont offerts dans les mêmes régions que celles touchées par les mesures coupe-circuits, c’est-à-dire le Sud-Est et l’Ouest/Nord-Ouest de la province.

Les tests rapides seront distribués aux endroits suivants, le samedi 16 octobre, de 8 h à 17 h :

stationnement de Magic Mountain – 150 chemin Magic Mountain, à Moncton;

Perth-Andover Middle School – 20 rue Nissen, à Perth-Andover;

hôtel de ville de Grand-Sault (stationnement à l’arrière) – 131 rue Pleasant, à Grand-Sault.

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick précise que le programme est lancé dans les régions où les mesures coupe-circuits sont en vigueur, mais qu'il sera élargi à l’ensemble de la province.

Ce programme vise les personnes âgées de 2 ans et plus qui ne présentent pas de symptômes et qui ne sont pas considérées par la santé publique comme un contact étroit de cas confirmés de COVID-19.

Les personnes âgées de 16 ans et moins doivent être accompagnées d’un adulte pour obtenir une trousse de dépistage.

La santé publique demande aux personnes qui obtiennent un résultat positif lors d’un test de dépistage rapide de l’a contacter pour subir un test PCR.