La frontière américaine sera réouverte au grand bonheur des communautés en Alaska

Mercredi matin, alors que l'annonce se faisait attendre depuis plusieurs mois, les autorités américaines ont confirmé que d'ici novembre, les Canadiens pourraient retourner chez leurs voisins du sud pour des voyages d'agrément, et ce à condition d'être totalement vacciné. Si les modalités restent encore floues, la joie n'a pas tardé à se faire sentir de part et d'autre de la frontière, notamment entre l'Alaska et le Yukon.