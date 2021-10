Après le homard géant de Shédiac, voici l’huître de Neguac!

Shediac a son homard, Campbellton a son saumon et Saint-Quentin a sa feuille d'érable. Puis, voici que Neguac a son huître géante.

L'huître, à une des étapes de sa réalisation Photo : Gracieuseté: Michel Boucher

Elle a été installée près du centre d'information touristique, donc près de l'église et de la rue qui mène au quai. L'huître va faire la fierté de Neguac partout à travers le monde, comme c'est le cas pour les huîtres Beausoleil , s'enthousiasme le maire Georges Savoie.

Le conseil municipal qui a précédé l'arrivée à la mairie de Georges Savoie, en 2012, avait déjà fait de ce mollusque un symbole important pour le village.

Le maire de Neguac, Georges Savoie Photo : contribution

Il a proclamé Neguac comme la capitale de l'huître des provinces atlantiques , rappelle Georges Savoie.

Cette idée d'une huître géante faisait son chemin depuis longtemps.

On voulait en installer une qui soit plus grosse que nature , précise-t-il. Mais ce n'est pas facile à réaliser.

La perle rare

Le maire considère que l'occasion s'est présentée quand la perle rare a été trouvée, c'est-à-dire un professionnel qui soit en mesure de relever le défi.

Il a fallu près de trois mois de travail à Michel Boucher de Caraquet, le propriétaire d'Enseigne Imago, pour compléter l'œuvre.

Michel Boucher, de Caraquet, a conçu et fabriqué l'huître géante Photo : Gracieuseté: Michel Boucher

Elle est faite en aluminium et enveloppée d'un vinyle imprimé , précise Michel Boucher. C'était un défi intéressant. Elle mesure 12 pieds de haut et 9 pieds de large. Il y a de l'eau qui va couler en bas de l'huître et il va aussi y avoir de l'éclairage.