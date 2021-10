La plupart des hôpitaux débordent, malgré les mesures en place

Le 21 septembre, le réseau Vitalité a mis en place des mesures temporaires dans ces établissements, comme la réduction des admissions, afin d’atteindre un taux d’occupation maximal de 85 %.

Puis, cette semaine, tous les hôpitaux de la province sont passés au niveau d’alerte rouge, ce qui signifie que plusieurs services ont été réduits ou temporairement interrompus. Les chirurgies non urgentes, l’imagerie médicale et des services comme la physiothérapie, l'ergothérapie et la nutrition sont notamment suspendus.

Entre le 12 et le 15 octobre, 992 rendez-vous pour le service d’imagerie médicale ont été reportés, ainsi que 307 chirurgies non urgentes.

L’objectif est de pouvoir libérer du personnel et des ressources pour les urgences, les soins intensifs et les patients atteints de la COVID-19.

La majorité des hôpitaux dépassent leur capacité d'accueil

Malgré ces efforts, neuf des dix hôpitaux du réseau francophone de la province ont un taux d’occupation trop élevé.

Seul l’Hôpital régional d’Edmundston a réussi à passer sous le seuil de 85 %.

Radio-Canada a demandé une entrevue au Réseau de santé Vitalité jeudi, afin de faire le point sur la situation et de comprendre quels efforts sont déployés pour diminuer la pression sur les hôpitaux. Vitalité a refusé d’accorder cette entrevue.

Le réseau de santé Horizon a dévoilé les taux d'occupation de ces cinq principaux hôpitaux, jeudi. Seul l'Hôpital de Moncton se situe sous la barre du 85 %, avec un taux d'occupation de 84 %.

À l'hôpital régional de Saint-Jean et à l'hôpital Dr. Everett Chalmers de Fredericton, le taux d'occupation est de 93 %. Ce taux est de 96 % à l'hôpital du Haut de la Vallée à Waterville et de 99 % à l'hôpital régional de Miramichi.

Que signifie le taux d’occupation? Le taux d'occupation est le rapport entre les places disponibles (en fonction des ressources et du personnel) dans un hôpital et le nombre de patients qui occupent réellement une place dans cet établissement. Si un hôpital à 100 places et qu’il accueille 115 patients, le taux d’occupation est donc de 115 %.

Avec des informations de Pascal Raiche-Nogue et de Patrick Lacelle.