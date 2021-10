Réforme des soins de longue durée : une association présente ses recommandations

L’Association des soins de longue durée de l’Ontario (OLTCA) a présenté jeudi ses recommandations pour améliorer le système des soins de longue durée et le rendre plus transparent et redevable à l’égard des patients. Celles-ci surviennent alors que le ministre des Soins de longue durée, Rod Phillips, promet de réformer le secteur cet automne.