Ouverture de la frontière : soulagement des commerces du Minnesota

Dès le mois de novembre, les Canadiens pourront à nouveau traverser par voie terrestre la frontière avec les États-Unis pour des voyages non essentiels.

Certains détails restent toutefois à être déterminés, notamment la date exacte de mise en vigueur de la nouvelle politique, ainsi que ses exigences concernant le dépistage de la COVID-19.

Le Canada avait pour sa part ouvert ses frontières aux voyageurs états-uniens au mois d’août dernier.

Soulagement aux États-Unis

Jaime Spry, gérante du Ryden's Border Store à Grand Portage au Minnesota est ravie de la nouvelle.

Son magasin qui est tout juste au sud de la frontière est un endroit populaire auprès des Canadiens pour notamment y faire expédier des paquets.

C’est fantastique. Pour les affaires et les finances en général bien entendu. [...] Nous sommes tous à temps partiel maintenant, donc au moins, il y a une opportunité que quelques-uns reviennent. Une citation de :Jaime Spry, gérante du Ryden's Border Store

Certains paquets expédiés au magasin de Mme Spry pour des clients canadiens y sont depuis plus d’un an et demi.

De nouveaux visiteurs

Dans le Comté de Cook toujours au Minnesota, Linda Jurek, la présidente de l’organisme de tourisme Visit Cook County estime que si les secteurs limitrophes avec le Canada ont été plus affectés par la fermeture de la frontière, le tourisme a toutefois changé dans sa région.

Nous avons eu plus de visiteurs du sud, donc en termes d’affluence, nous n’avons pas été vraiment affectés par la pandémie. Une citation de :Linda Jurek, présidente de Visit Cook County

Annulation d’événements sportifs

Selon Mme Jurek, ce sont plutôt les annulations des événements qui ont affecté la région durant la pandémie en au ce qui a trait au tourisme.

Le comté de Cook tient notamment plusieurs courses cyclistes d’importance, courses auxquelles aucun Canadien n’a pu se rendre.

Mme Jurek souligne toutefois avoir noté un réel déclin de l’affluence des touristes durant la saison hivernale provenant notamment de Thunder Bay.

Nous sommes tellement habitués d’avoir nos voisins du nord dans notre communauté. C’est bizarre de ne plus voir ces personnes que nous avons appris à connaître. Une citation de :Kjersti Vick, directrice marketing et relations publiques, Visit Cook County

Selon Kjersti KjerstiVick, la directrice marketing et relation publique de Visit Cook County, la saison estivale a tout de même été bonne, car le Canada a ouvert ses frontières aux États-Uniens.

Ainsi, les commerces de la région ont profité de l’affluence des voyageurs du sud passant vers le nord.

La prudence est de mise

Cependant, la santé publique rappelle aux Ontariens de faire preuve de prudence et de vérifier l'état de la COVID-19 dans les régions aux États-Unis où ils veulent se rendre.

Vérifiez la situation avec la COVID-19, comme vous le feriez pour la météo. Une citation de :Dre Jennifer Loo, médecin hygiéniste associée du bureau de santé d'Algoma

Selon le Centre pour le contrôle et la prévention des maladies des États-Unis ( CDCCentres pour le contrôle et la prévention des maladies ), en date d'aujourd'hui, le comté de Cook dénombrait 13 nouveaux cas de COVID-19 et soulignait que 79,1 % de la population y était entièrement vaccinée.

Il faut rappeler que certains déplacements du Canada aux États-Unis étaient déjà permis, alors que notamment, les travailleurs essentiels avaient toujours la possibilité de traverser la frontière terrestre.

Les vacanciers canadiens pour leur part, pouvaient passer du côté états-uniens par avion.

La Dre Jennifer Loo, médecin hygiéniste associée du bureau de santé d'Algoma, un district partageant une frontière avec le Michigan rappelle que les voyages non-essentiels restent toujours déconseillés.