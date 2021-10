Un guide sur la culture envoyé à tous les candidats à la mairie de la région

Le guide de 32 pages présente un portrait sommaire mis à jour des investissements municipaux en culture dans la région et propose 22 recommandations, indique le communiqué de presse envoyé jeudi. Il comprend aussi un lexique des termes et concepts qui mettent en contexte le secteur culturel et plusieurs liens pour en apprendre davantage sur les outils de développement régional.

Selon le guide, en 2018, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, les municipalités ont investi 27 M$ en culture, ce qui représente une hausse de 2,6 % depuis 2016 . Sur ce montant, environ 10 M$ sont remis en subventions, ce qui est le double de la proportion pour l'ensemble du Québec.

Dans un premier temps, nous allons l'envoyer par courriel à tous les candidats et candidates à la mairie de toutes les municipalités du Saguenay-Lac-Saint-Jean, donc beaucoup d'adresses de courriel. Parce que c'est important pour ces futurs leaders-là d'être sensibilisés. Ça, c'est la première étape , a expliqué la directrice générale de Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean, Gabrielle Desbiens.

Une fois les candidats au poste de maire contactés, l'organisme misera sur ses membres pour rejoindre ceux qui briguent les postes de conseillers municipaux. On invite les membres de Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean à prendre ce document et à l'envoyer à leurs candidats dans leur quartier. Donc, on essaie de faire un mouvement de masse pour que ça circule et que ce soit même la communauté qui le partage et qui l'amène à leurs candidats locaux , a-t-elle poursuivi.

Parmi les recommandations, il est notamment demandé d' octroyer le financement et les investissements pour les artistes et les organismes culturels par le biais d’organisations ou de comités indépendants du pouvoir politique.

Ces demandes seront aussi faites en personnes, une fois les élus en place. Une fois les élections tenues, Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean va renvoyer ce document-là, mais à l'ensemble des conseils municipaux. On prévoit faire une tournée aussi peut-être au début de l'année 2022 , a annoncé Gabrielle Desbiens.

Avec des informations de Julie Larouche