Les bars et restaurants du Québec pourront à nouveau fonctionner au maximum de leur capacité dès le 1 er novembre. Le gouvernement devrait en faire l’annonce cet après-midi.

Les bars ne peuvent actuellement accueillir que 50 % de la capacité maximale prévue au permis d'alcool , entre autres restrictions en vigueur au Québec  (Nouvelle fenêtre) .

Parmi les nouvelles mesures d’assouplissement attendues, il sera aussi possible de réduire la distance entre les tables à un mètre, au lieu de deux.

Si la distance est inférieure à un mètre, des mesures barrières devront être appliquées.

De plus, les heures d’ouverture habituelles pourront s’appliquer à nouveau, et les bars pourront donc demeurer ouverts jusqu'à 3 h du matin. Actuellement, les établissements qui servent de l’alcool ne peuvent le faire que jusqu'à 1 h, et doivent fermer leurs portes à 2 h.

L'interdiction de danser et de chanter demeurera cependant en vigueur. Même chose pour le port du masque et la présentation du passeport vaccinal.

Des mesures particulières seront annoncées en ce qui concerne les réservations pour les partys des fêtes, selon un courriel de Renaud Poulin, PDG de la Corporation des propriétaires de bars, brasseries et tavernes du Québec (CPBBTQ), transmis à ses membres.

Plus de détails à venir.