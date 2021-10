Jean Lamarche s’engage pour la construction de deux piscines intérieures à Trois-Rivières

Jean Lamarche se positionne dans le dossier de l’accessibilité aux piscines intérieures, qui a fait couler beaucoup d’encre dans les derniers mois, alors que la piscine de l’UQTR était en réfection jusqu’en septembre.

Le candidat à la mairie indique qu’il entend mettre en chantier une piscine de 25 mètres dans le secteur Cap-de-la-Madeleine, au lieu des 19 mètres prévus au départ au centre Jean-Noël-Trudel.

« On va de l’avant avec ce projet-là. On vient le retravailler en fonction d’une demande grandissante. On y va avec un projet de piscine semi-olympique », déclare Jean Lamarche.

Le Centre communautaire Jean-Noël Trudel où logerait le projet de piscine semi-olympique Photo : Radio-Canada / Josée Ducharme

Le projet initial avait déjà eu l'appui du conseil sortant, qui avait lui alloué 1,3 million de dollars. Le nouveau conseil sera appelé à se prononcer sur un projet bonifié, entre 7,5 et 8 millions, dont la Ville pourrait débourser jusqu’au tiers des coûts totaux.

Ça va nous permettre de prendre le montant qui est déjà en place de 1,3 million, auquel on va ajouter les montants nécessaires. C’est ça, l’engagement .

De plus, le maire sortant souhaite accroître l’offre de piscine de concert avec le Cégep de Trois-Rivières. Il compte profiter des travaux de remise à niveau prévus à la piscine du cégep pour ajouter un bassin récréatif, avec une contribution municipale de 3,4 millions de dollars étalée sur 10 ans. Le conseil municipal a déjà voté une somme de 1 million de dollars pour la réfection des installations du cégep.

Les deux projets soutenus par Jean Lamarche ajouteraient une disponibilité de 70 heures aux piscines intérieures sur le territoire de Trois-Rivières et ils suivraient la tarification unique, dans le but de rendre les infrastructures accessibles au plus grand nombre de citoyens.

En juillet, un sondage de la firme Léger auquel ont participé 750 Trifluviens indiquait que 78 % des répondants souhaitaient que la Ville investisse pour bonifier l’offre de baignade intérieure.

Un complexe aquatique demandé

L'instigatrice de la page Facebook Groupe de baigneurs et nageurs de Trois-Rivières, Daliane Guimond, se réjouit des engagements électoraux, mais réitère qu'une vision à long terme serait souhaitable pour Trois-Rivières, elle qui défend le projet de complexe aquatique.

Le compte de taxes, je le comprends. Puis, je comprends que c'est un gros montant. Pourquoi on n'a pas une vision future et qu'on ne dit pas: "Heille, ce complexe aquatique là, il va attirer le tourisme, il va attirer de nouveaux citoyens à Trois-Rivières."

Elle mentionne que la construction de complexes aquatiques est une tendance déjà amorcée dans d’autres villes du Québec.

Avec les informations de Marc-Antoine Bélanger