Accident mortel à Beauport : l’accusé roulait à 130 km/h en état d’ébriété avancé

Au moment de percuter le véhicule rouge à bord duquel Emma Lemieux, 10 ans, et Jackson Fortin, 14 ans, prenaient place, Éric Légaré venait de passer quatre heures accoudé au bar du Pub du parvis. L’alcool dans son sang dépassait de deux fois et demie la limite tolérée par la loi et de plus du double la limite de THC.