Quatre nouveaux cas de COVID-19 signalés jeudi à Terre-Neuve

Onze personnes atteintes de COVID-19 sont hospitalisées dans la province, jeudi. C'est une personne de plus que mercredi.

Quatre de ces patients se trouvent aux soins intensifs.

Il y a 60 cas actifs de COVID-19 connus des autorités provinciales, dont 43 dans la région centrale de Terre-Neuve. En une semaine, le nombre de cas actifs a diminué de moitié dans la province.

Dans les dernières 24 heures, 1161 tests de dépistage ont été effectués, selon les données provinciales.

Trois regroupements de cas

Les responsables de la santé publique ont séparé en trois groupes les récents cas dans le centre de l’île de Terre-Neuve.

Selon le plus récent bilan, 91 cas peuvent être associés à l’éclosion de COVID-19 qui s’est déclarée en septembre à Baie Verte; 66 ont été décelés au total dans les communautés de Twillingate et New World Island; et 56 ont été confirmés dans les communautés de Bishop’s Falls et Botwood.

Vaccination

D'après les plus récentes données provinciales sur la vaccination, publiées le 13 octobre, il y a maintenant 83 % des résidents de Terre-Neuve-et-Labrador admissibles à un vaccin contre la COVID-19 qui sont considérés comme pleinement vaccinés, c’est-à-dire qu’ils ont reçu deux doses.

Un peu plus de 90 % ont reçu au moins une dose.

Le vaccin n’est pour le moment offert qu’aux personnes de 12 ans et plus.