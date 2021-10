Le gouvernement Ford refuse de réduire les tarifs de stationnement des hôpitaux

La résidente de Markham, en banlieue de Toronto, raconte qu'il s'agissait d'un énorme fardeau financier pour le couple, surtout qu'elle a dû cesser de travailler à l'époque pour veiller sur Jake.

Face au tollé populaire, l'ancien gouvernement libéral ontarien avait forcé en 2016 les hôpitaux dont le tarif maximal dépassait 10 $ par jour à offrir aux patients et aux visiteurs fréquents des laissez-passer à moitié prix. En revanche, depuis 2019, les hôpitaux peuvent augmenter leur tarif maximal quotidien, tant que cette hausse ne dépasse pas le taux d'inflation.

Ainsi, contrairement à la situation au Québec où le gouvernement Legault a plafonné les tarifs de stationnement des hôpitaux en 2020 (les deux premières heures sont gratuites; maximum de 10 $/jour), le gouvernement Ford a plutôt laissé les hôpitaux continuer à hausser leur tarification après son élection en 2018.

À l'heure actuelle, le coût de stationnement près d'un hôpital ontarien peut grimper rapidement, dépassant 20 $ à 25 $ par jour.

À l'approche du scrutin provincial de 2022, le bureau de la ministre de la Santé, Christine Elliott, n'a pas répondu aux questions de Radio-Canada sur le sujet, nous renvoyant plutôt au ministère de la Santé.

Le Ministère va continuer à examiner la méthodologie utilisée par les hôpitaux pour les augmentations des tarifs de stationnement afin de nous assurer que leur approche est cohérente et transparente.

Jake, qui a maintenant 9 ans, se porte mieux. Mme Ward ne l'amène plus à SickKids qu'environ une fois par mois pour des tests; ses factures de stationnement à l'hôpital ont chuté à une centaine de dollars par année.

La mère de famille aimerait néanmoins voir l'Ontario emboîter le pas au Québec.

Elle souligne que les deux premières heures de stationnement gratuit lui feraient épargner de l'argent.

Jake, qui a maintenant 9 ans, avec ses parents et sa soeur de 4 ans.

Mme Ward ajoute que beaucoup de parents ontariens ne savent pas qu'ils ont droit à un laissez-passer à moitié prix. Elle ne l'a découvert elle-même qu'après environ un an des traitements de Jake à SickKids.

C'est intimidant également d'avoir à aller dans le bureau du stationnement pour demander un laissez-passer , raconte-t-elle.

Pour Susan Kuczynski de l'organisme Ontario Parents Advocating for Children with Cancer (OPACC), les proches d'enfants malades devraient pouvoir se garer gratuitement à l'hôpital. La tarification actuelle représente un énorme poids financier pour ces familles, dit-elle.

Et on ne peut pas demander à des enfants malades de prendre le transport en commun où ils peuvent attraper d'autres microbes, sans parler de la COVID, pour se rendre à l'hôpital , lance-t-elle.

L'Hôpital SickKids rétorque que ses tarifs de stationnement sont comparables à ceux d'autres établissements du centre-ville et ajoute que tout profit va aux soins aux patients et à leur famille.

Une porte-parole rappelle que des laissez-passer à prix réduit sont offerts aux patients fréquents.

Les revenus de stationnement de l'hôpital se chiffraient à 6,3 millions de dollars en 2020-2021, une baisse de plus de 800 000 $ par rapport à l'année précédente avant la pandémie.

À Horizon Santé-Nord à Sudbury, les recettes de stationnement ont chuté de 35 % en 2020-2021.

Les hôpitaux de l’Ontario ne reçoivent pas de financement du ministère de la Santé pour couvrir les coûts liés aux parcs de stationnement. Ces coûts comprennent les travaux de construction et de réfection des espaces de stationnement, le déneigement et les appareils comme les barrières et les guichets de paiement.

Une citation de :Didier Pilon, porte-parole de Horizon Santé-Nord