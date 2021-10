Les retards pour des opérations chirurgicales continuent d’empirer au Manitoba

Ces retards ont pour conséquences de repousser l’établissement de diagnostics, d’accroître les complications et les morts évitables, selon l’organisme qui représente plus de 4000 médecins au Manitoba.

Doctors Manitoba estime que près de 130 000 opérations chirurgicales sont désormais en attente.

Cela comprend 52 000 opérations, en hausse de 33 % par rapport aux 39 000 déjà comptabilisées en juin, lorsque Doctors Manitoba a publié sa dernière estimation. Par ailleurs, le nombre d’autres interventions médicales de tout genre a aussi augmenté, passant de 32 000 en juin à 35 000.

Par contre, le nombre d'imageries pour des diagnostics en attente est en légère baisse : 41 000 ont été repoussées, contre 44 000 en juin.

Les estimations combinent les données sur les interventions programmées des agences provinciales, ainsi que les rapports sur les changements de volumes chirurgicaux de l'Institut canadien d'information sur la santé et les estimations des médecins et des chirurgiens.

En juin, Doctors Manitoba estimait que l'arriéré avait atteint plus de 110 000 interventions médicales. À ce moment-là, l'organisation a fait des recommandations au gouvernement provincial, lui demandant notamment de fixer une date pour remettre le système de santé à niveau, de créer un groupe de travail sur les chirurgies et les diagnostics et en fournissant des rapports mensuels sur l'ampleur des retards.

Les progrès sur ces recommandations ont été lents, indique Doctors Manitoba dans le rapport.

Aucune date n'a été annoncée par la province pour éliminer le retard et il n'y a pas eu de rapport supplémentaire concernant ce problème.

Bien que des mesures préliminaires aient été prises pour créer un groupe consultatif, les membres ne se sont jamais rencontrés. Il n'est pas possible de dire si un groupe de travail ayant le pouvoir de prendre des mesures pour régler la situation sera créé, indique le rapport.