Une 3e dose offerte aux voyageurs d’affaires en Nouvelle-Écosse

Les Néo-Écossais qui doivent voyager dans le cadre de leur travail pourront bientôt obtenir une troisième dose de vaccin contre la COVID-19. Cette dose supplémentaire sera également offerte aux personnes qui ont un système immunitaire plus faible.

Les troisièmes doses du vaccin contre la COVID-19 seront offertes à compter du 19 octobre.

Pour les professionnels, l’objectif est de leur permettre de voyager et de répondre aux exigences d'entrée et d'isolement d'un pays qui ne reconnaît pas les doses combinées, par exemple une personne qui a reçu le vaccin d’AstraZeneca comme première dose et le vaccin de Pfizer comme deuxième dose.

Pour être admissible à une troisième dose en vue d'un voyage d'affaires, vous devez :

être résident de la Nouvelle-Écosse;

fournir une preuve officielle de vaccination pour les deux premières doses;

fournir une confirmation par écrit de votre employeur que vous devez vous rendre dans un certain pays dans le cadre de votre travail et que ce pays n'accepte pas les doses combinées de vaccins;

fournir une confirmation ou un document officiel du pays ou de la destination en question indiquant que les doses combinées de vaccins ne répondent pas aux exigences d'entrée ou exigent l'isolement à l'arrivée.

Les rendez-vous pour recevoir une troisième dose en vue d'un voyage d'affaires ne peuvent pas être pris en ligne ou par téléphone. Les gens doivent envoyer les renseignements nécessaires par courriel à l'adresse AdminINS@novascotia.ca pour faire évaluer leur demande.

3e dose pour les personnes immunodéprimées

Les Néo-Écossais qui ont une déficience immunitaire importante ou qui prennent des médicaments qui réduisent considérablement leur système immunitaire pourront également prendre rendez-vous pour recevoir une troisième dose de vaccin contre la COVID-19.

Des renseignements supplémentaires sur les personnes admissibles sont disponibles sur le site Internet du gouvernement provincial  (Nouvelle fenêtre) . Les personnes admissibles pourront prendre rendez-vous pour leur troisième dose en ligne ou par téléphone 28 jours après avoir reçu leur deuxième dose.

26 nouveaux cas jeudi

La Nouvelle-Écosse signale la découverte de 26 nouveaux cas de COVID-19, jeudi.

La plupart des nouvelles infections (23 cas) ont été dépistées dans le secteur du centre, qui comprend la grande région d’Halifax. Deux cas ont été signalés dans le secteur de l’ouest et un dans le secteur de l’est.

La province compte 198 cas actifs de COVID-19. Douze personnes sont hospitalisées, dont deux aux soins intensifs.