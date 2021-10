Primes pour le recrutement : l’Outaouais accueille 14 nouvelles infirmières

Un nombre qui demeure infime puisque le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Outaouais a encore comme objectif d’attirer 350 nouveaux travailleurs pour pallier à son problème de main-d'œuvre.

C’est ce qu’a annoncé Josée Filion, présidente-directrice générale du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais lors d’une mise à jour du dossier.

C’est une excellente nouvelle pour notre région. Je suis vraiment fière de l'arrivée de ces nouvelles ressources-là partout dans nos milieux. Une citation de :Josée Filion, pdg, CISSS Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais

On a aussi 20 nouvelles infirmières auxiliaires qui sont en processus d'embauche, donc on l’espère, [un processus qui] se terminera dans les prochaines heures pour qu’ils puissent se joindre à la grande famille du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais.

Josée Filion confirme le recrutement de 14 nouvelles infirmières alors qu'une vingtaine d'autres poursuivent le processus d'embauche. (Archive) Photo : Radio-Canada

Par ailleurs, Mme Filion a confirmé que 100 infirmières et infirmières auxiliaires qui travaillaient à temps partiel ont accepté d’augmenter leur disponibilité à temps complet. Ça aussi, ça vient diminuer grandement la tension et la pression sur le terrain, c’est aussi une excellente nouvelle.

L’annonce des primes et des montants forfaitaires est un levier important pour nous au CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais pour faire face à notre défi plus important, c’est-à-dire la disponibilité de main-d’œuvre , soutient Alain Godmaire, nouvellement nommée au poste de directeur aux communications, ressources humaines et affaires juridiques du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais.

Il ajoute que 232 personnes ont aussi ajouté de la disponibilité pour des quarts supplémentaires, avec comme impact principal, une réduction significative du temps supplémentaire obligatoire (TSO), surtout la fin de semaine .

Questionné à savoir si le manque de détail entourant les primes crée un frein à l’embauche, M. Godmaire dit attendre des précisions de Québec dans les prochains jours .

Effectivement, ne pas avoir les réponses à toutes les questions que les infirmières et infirmiers peuvent avoir fait en sorte qu'il y a des gens qui hésitent dans le processus , soutient M. Godmaire.

Je vous dirais que c'est beaucoup plus au niveau du rehaussement à temps complet, donc les employés qu'on a déjà, à l'intérieur de l'organisation , précise-t-il. Il reste des précisions à avoir sur le rehaussement à temps complet.

Selon lui, le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux garde le nom des personnes intéressées et que l’information leur sera partagée lorsqu’elle sera connue.

Refus de TSO temps supplémentaire obligatoire en fin de semaine

Le Syndicat des professionnelles en soins de l'Outaouais (SPSO) a lancé un appel à ses membres afin qu'ils refusent le TSOtemps supplémentaire obligatoire au cours de la fin de semaine du 16 et 17 octobre.

Le syndicat demande donc au CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais d'éviter tout quart en TSOtemps supplémentaire obligatoire lors de ces deux jours.

À ce sujet, M. Godmaire soutient qu’avec les nouvelles embauches, et le personnel qui a signifié l’intérêt pour prendre plus de quarts de travail, les besoins en heures supplémentaires sont moindres.

Depuis la mise en place des mesures et des montants forfaitaires, le principal impact a été sur la réduction du TSOtemps supplémentaire obligatoire , affirme M. Godmaire.

On vivait de 3 à 5 TSOtemps supplémentaire obligatoire par fin de semaine, on en a vécu 4 dans les 3 dernières fins de semaine. On est en contact avec le ministère pour les actions et discussions qu’ils vont avoir avec la FIQFédération interprofessionnelle de la santé du Québec sur le plan national. Une citation de :Alain Godmaire, directeur aux communications, ressources humaines et affaires juridiques, CISSS Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais

Nous on va avoir aussi des discussions avec le SPSOSyndicat des professionnelles en soins de l’Outaouais pour discuter des actions qui seront entreprises en fin de semaine , conclut M. Godmaire.

Avec des informations de Laurie Trudel