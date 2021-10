Deux Sudburoises en nomination pour les prix littéraires de la gouverneure générale

Les poétesses sudburoises Chloé LaDuchesse et Rebecca Salazar font partie des finalistes du concours des LivresGG, respectivement dans les catégories Poésie francophone et Poésie anglophone.

Chloé LaDuchesse est nommée pour son recueil Exosquelette, lancé en mai 2021. Il s’agit de son 2e livre de poésie.

« Exosquelette » est le deuxième livre de poésie de Chloé LaDuchesse. Photo : Radio-Canada / Daniel Aubin

Les mots me rendent visible et me donnent une structure. [Ils] me permettent de m’exprimer et de me rendre compréhensible au monde , expliquait Mme LaDuchesse au micro de Daniel Aubin au printemps. C’est dans ce sens-là que c’est un exosquelette.

Pour sa part, Rebecca Salazar, qui vit maintenant au Nouveau-Brunswick, a reçu une nomination pour son premier recueil, Sulphurtongue, dans lequel elle fait plusieurs clins d'œil à sa ville natale.

Liselle Sambury, auteure canado-trinidadienne originaire de Toronto, mais qui vit en ce moment dans le Nord de l’Ontario, est finaliste dans la catégorie Littérature jeunesse — texte anglophone pour son livre Blood Like Magic.

Les gagnants et gagnantes seront annoncés le 17 novembre.