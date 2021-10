Entrée libre : de la musique, une expo et un conte au rayon des suggestions

ENTRÉE LIBRE /Alors que la saison des couleurs atteint son zénith, une abondance d'activités et d'objets culturels s'offre présentement à la population. Afin d'y voir plus clair, les journalistes d'ICI Québec vous proposent leurs suggestions.

Un conte de Noël de J.K. Rowling

J.K. Rowling fait paraître un conte de Noël, «Jack et la grande aventure du cochon de Noël». Photo : Radio-Canada / Tifa Bourjouane

J.K. Rowling, autrice de Harry Potter, publie un nouveau roman, Jack et la grande aventure du cochon de Noël. Ce livre jeunesse raconte l'histoire de Jack. Il a perdu un cochon en peluche cher à son cœur, qui l'accompagne depuis son plus jeune âge. Il part alors à sa recherche pendant la nuit de Noël, au pays des Choses perdues, accompagné d'une peluche de remplacement un peu agaçante.

Jack et la grande aventure du cochon de Noël (Gallimard Jeunesse) est disponible en librairie

Tifa Bourjouane

Un premier album pour Remi Wolf

La chanteuse américaine Remi Wolf a lancé son premier album le 15 octobre 2021. Photo : Courtoisie / EMI Records/Island Records

Si vous avez écouté une station de radio top 40 cet été, vous avez fort probablement entendu la chanson Photo ID de la nouvelle étoile montante de la pop Remi Wolf. Après avoir lancé un trio de EP, voilà que la Californienne de 25 ans dévoile son premier album intitulé Juno. Se tenant loin de l’usine à saucisses que peut être la pop américaine du XXIe siècle, elle puise dans ses influences funk et R&B pour créer l’étincelle qui lui a permis d’attirer l’attention de grands comme Nile Rodgers et Beck. Ses 13 nouvelles chansons nous aideront à traverser la grisaille de novembre sans trop de heurts.

Juno de Remi Wolf, sortie le 15 octobre, Island Records

Jean-François Blanchet

Et ainsi fut créé l’univers…

Une oeuvre de l'exposition «Débris cosmiques : un récit sur l’univers» de Dany Massicotte. Photo : Dany Massicotte

L’artiste visuel Dany Massicotte termine cet automne sa maîtrise à l’Université Laval. Pour conclure ce chapitre de sa vie, il s’est inspiré de l’ultime moment où tout a commencé : la création de l'univers. Débris cosmiques : un récit sur l’univers est une exposition d’installations scénographiques et cinétiques mélangeant photographie, vidéo et son.

Jusqu’au 17 octobre aux ateliers du Roulement à billes, au 336, rue Sainte-Hélène. Ouvert de 12 h à 18 h.

Tanya Beaumont

Le retour de Choses Sauvages

II de Choses Sauvages est disponible sur l'étiquette Audiogram. Photo : Audiogram

Depuis le lancement de leur premier album en 2018, les gars de Choses Sauvages se sont imposés comme une des références en matière de groove au Québec. Qu’on leur appose l’étiquette dance punk ou qu’on évoque les belles années de la new wave, une chose est certaine : leurs boucles rythmiques et leurs synthétiseurs endiablés sauraient faire taper du pied le plus blasé de vos invités lors d’un party.

Leurs 12 nouvelles chansons s’écoutent à plein volume, quitte à faire de la place au voisin pour l’apéro!

II de Choses Sauvages (Audiogram), disponible le 15 octobre

Jean-François Blanchet

Catherine Major à la barre de l'émission La chaîne musicale

Catherine Major Photo : Radio-Canada / Mathieu Lavoie

L'auteure-compositrice-interprète Catherine Major, anime durant le mois d'octobre, l'émission La chaîne musicale, ce rendez-vous qui a lieu chaque dimanche, de midi à 14 h, sur Ici Musique, et qu'on peut également écouter par l'entremise de l'application Ohdio. Catherine Major succède ainsi à Pierre Flynn, au micro de cette émission intimiste, où les artistes viennent nous parler de leur univers musical tout en partageant quelques-uns de leurs choix préférés de musique de tout horizon. C'est à découvrir!

Valérie Cloutier