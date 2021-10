La popularité de Blaine Higgs en chute libre, selon un sondage

Selon le sondage, 55 % des répondants affirment ne pas être satisfaits de la performance de leur premier ministre, contre 37 %, il y a quatre mois.

Ces données sont expliquées par la montée en flèche du nombre de cas de COVID-19 dans la province , selon l’Institut.

Mercredi, la province comptait 1074 cas actifs et signalait 5 décès et 68 hospitalisations, dont 27 personnes aux soins intensifs. Tous les hôpitaux sont en phase d’alerte rouge et n'ont d'autres choix de repousser des soins non urgents.

Dans son rapport, l’Institut Angus Reid souligne que le Nouveau-Brunswick était la première province de l’Atlantique à ouvrir ses frontières au reste du Canada.

Le sondage a été fait en ligne, entre le 29 septembre et le 3 octobre 2021, soit avant l’annonce des mesures coupe-circuits par le gouvernement, limitant entre autres les rassemblements privés pendant la fin de semaine de l’Action de grâce.

Une tendance canadienne

Le sondage de l’Institut Angus-Reid  (Nouvelle fenêtre) révèle que presque tous les premiers ministres des provinces canadiennes ont vu leur cote de popularité baisser depuis juin. Seul le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, a vu une augmentation, très mince toutefois, de 1 %.

En plus de Blaine Higgs, le sondage précise que le premier ministre de la Saskatchewan, Scott Moe, a lui aussi vu sa cote de popularité diminuer drastiquement, passant de 61 % à 43 %. Enfin, le premier ministre de l’Alberta, Jason Kenny, est le moins apprécié par ses citoyens , avec une note de 22 %.

Méthodologie Le sondage a été réalisé auprès d'un échantillon aléatoire représentatif composé de 5 011 adultes canadiens, membres du Forum Angus Reid. La marge d’erreur est de plus ou moins 2 points de pourcentage, 19 fois sur 20. Au Nouveau-Brunswick, un total de 265 personnes ont été sondées. La marge d’erreur de cet échantillon est de plus ou moins 6 points de pourcentage, 19 fois sur 20.

Aves les informations de CBC