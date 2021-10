Lors de la rentrée 1981, l’émission Le point prenait les ondes à Radio-Canada. Magazine d’information concernant l’actualité québécoise, canadienne et internationale, Le point était diffusé tous les soirs après Le téléjournal durant plus de 20 ans. Au fil des ans, la formule a connu quelques transformations et plusieurs reportages et entrevues ont fait date,s comme le rappellent nos archives.