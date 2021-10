Diane Dallaire veut une Ville novatrice dans la lutte aux changements climatiques

La mairesse sortante s'engage notamment à adopter la déclaration d’engagement Unis pour le climat de l’Union des municipalités du Québec (UMQ), et de rendre le transport par autobus gratuit dès 2022.

La gratuité du transport par autobus de ville, mais jumelée à une révision des parcours pour mieux répondre aux besoins de la population. Ce que l’on veut, c’est que le monde prenne l’autobus et qu’on laisse les véhicules à la maison. Non seulement ça aide l’environnement, mais ça aide aussi au manque de stationnement. Donc moi vraiment je dis qu'il faut mener de front les deux choses , affirme-t-elle.

Diane Dallaire ajoute que des analyses sont en cours concernant le changement des parcours des autobus.

L’adhésion à Unis pour le climat servira à orienter l’ensemble des politiques municipales vers la lutte contre les changements climatiques, selon la candidate.

Ce sont des engagements de la municipalité qui viennent dire à quel point le rôle des gouvernements locaux est important, comment les municipalités doivent avoir des réactions fortes et concertées pour la lutte aux changements climatiques. Ça implique des décisions à court terme, on est dans l'urgence , soutient Diane Dallaire.

Elle compte inviter la population, soit les citoyens, les organismes et les entreprises, à signer une Charte citoyenne contre les changements climatiques.

Ce que ça va comporter, ça reste à définir, mais on veut vraiment que les gens s’engagent à un effort supplémentaire pour l’environnement et dans la lutte aux changements climatiques. Une citation de :Diane Dallaire

La candidate indique d'ailleurs qu'elle souhaite continuer un suivi étroit avec la Fonderie Horne en ce qui concerne le dossier des émissions d'arsenic.

Maintenant, on est en lien de façon régulière, des rencontres régulières avec le ministère de l’Environnement pour faire le suivi du dossier. Alors c’est vraiment un suivi serré. On est vraiment à l'affût de toutes les avancées dans ce dossier-là. On compte sur le fait que la Fonderie est un bon citoyen corporatif et va tenir ses engagements, mais on suit ça de près , indique-t-elle.