Un premier spectacle de cirque inspiré de l’œuvre de Chaplin créé au Québec

Le spectacle intitulé Smile, titre de la célèbre pièce composée par Chaplin pour Les temps modernes, est en cours de création et devrait être présenté à Québec à compter de l’automne 2022. On planifie déjà une tournée internationale.

En 2019, Caroline Perron et Richard Aubé se sont rendus en Suisse avec une maquette de spectacle pour rencontrer des membres de la famille Chaplin et tenter de les séduire avec leur concept.

Ça a rapidement été mission accomplie, si on en croit la réaction de Geraldine Chaplin, fille du légendaire acteur britannique.

Il y a deux ans, je me souviens, j’étais absolument éblouie par le concept [du] spectacle, et deux ans plus tard, je suis toujours éblouie, a-t-elle affirmé mercredi en conférence de presse. J’espère que ce spectacle, à l’image de l’œuvre de mon père, durera 100 ans aussi!

Une entente accordant une licence mondiale a ensuite été paraphée entre MRUA International, l’entreprise de production de Caroline Perron et Richard Aubé, et Roy Export S.A.S, la société qui veille aux droits sur Charlie Chaplin. Il s’agit d’une première.

Ce qui a aussi séduit les responsables des droits sur l’œuvre de Chaplin, c’est que le spectacle rend hommage, mais ne personnifie pas l’acteur, dont le jeu est impossible à reproduire à la perfection.

Ce qui me plaisait surtout dans le projet, c’était qu’il était rempli d’extraits de films de Chaplin [...] qui donnent au public le goût de découvrir ou redécouvrir l’œuvre, a expliqué Kate Guyonvarch, du Bureau Chaplin à Paris. De plus, dans le spectacle, il n’y a personne qui incarne le personnage de Charlot. En général, même si les acteurs sont très doués, ils ne sont jamais à la hauteur du vrai Charlot de Chaplin.

Smile est un spectacle immersif, multimédia, qui jumelle l’art du pantomime aux acrobaties et aux prouesses chorégraphiées du cirque, selon un communiqué de presse. Il est non verbal, ce qui facilitera son exportation.

Il devrait d’abord être présenté à Québec à l’automne 2022, pour ensuite prendre la route ailleurs dans la province et dans le monde entier, espère-t-on.