Le Québec recense 644 nouveaux cas de COVID-19 et 2 décès supplémentaires. Le nombre d'hospitalisations est quant à lui demeuré stable au cours des dernières 24 heures.

Au total, 417 832 personnes ont contracté la COVID-19 depuis le début de la pandémie. De celles-là, 401 287 se sont rétablies, mais 11 431 en sont mortes.

Parmi les cas actifs, 298 personnes sont présentement hospitalisées, dont 76 se trouvent aux soins intensifs, en hausse de 1. Dans leur ensemble, les hospitalisations demeurent stables par rapport à mercredi.

L’évolution de la COVID-19 au Québec

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

L'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS) s'attend à une diminution du taux d'occupation des lits réguliers dans la province au cours des deux ou trois prochaines semaines.

En ce qui concerne les soins intensifs, les nouvelles projections de l' INESSSInstitut national d'excellence en santé et en services sociaux prévoient une diminution du taux d'occupation dans la grande région de Montréal et une stabilisation dans le reste du Québec.

En ce qui concerne les régions les plus touchées par la COVID-19, Chaudière-Appalaches et Laval demeurent actuellement en tête, avec des taux de cas actifs par 100 000 habitants de 119,5 et 102,6, respectivement.

Montréal, le Nunavik, Lanaudière et les Laurentides suivent derrière.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

La vaccination continue quant à elle d'aller bon train, avec un total de 12 231 doses supplémentaires administrées, soit 11 774 dans les dernières 24 heures et 457 avant le 13 octobre. Depuis le début de la campagne d'immunisation contre la COVID-19, 13 055 771 doses de vaccin ont été administrées au Québec.

Sur le front du dépistage, Québec indique avoir procédé à 32 869 prélèvements en date du 12 octobre.

La province recense désormais 75 232 cas de variants préoccupants, soit 783 de plus que la veille. Selon l' INESSSInstitut national d'excellence en santé et en services sociaux , le variant Delta représente désormais la quasi-totalité des cas .