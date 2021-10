Démocratiser le numérique à l’ère de la pandémie

Des organismes de la Mauricie s’affairent à outiller des personnes marginalisées pour leur permettre de s’y retrouver sur Internet et d’entrer en contact, notamment, avec leurs proches. L'arrivée du passeport vaccinal au Québec et du code QR, en vigueur depuis maintenant un mois et demi, ont mis en lumière les défis technologiques pour ceux et celles qui n'ont pas les habiletés nécessaires.