COVID-19 : 417 nouveaux cas et 3 morts en Ontario

Santé publique Ontario confirme 417 nouvelles infections et 3 décès de plus jeudi.

Près de 65 % de ces nouveaux cas touchent des individus qui ne sont pas pleinement vaccinés ou dont le statut d'immunisation n'est pas connu.

Il y a 69 nouveaux cas à Toronto, 55 dans la région de l'Est ontarien, 43 dans la région de Peel, 30 à Hamilton, 29 à Ottawa et 23 dans la région de Windsor-Essex.

Le nombre moyen de nouveaux cas quotidiens de COVID-19 est à la baisse depuis le début septembre en Ontario. Le gouvernement Ford doit annoncer la semaine prochaine la levée d'autres restrictions.

Il y a 528 nouvelles guérisons.

Le nombre de cas actifs est de 4022 (-114).

Cas dans les écoles

Il y a 126 cas de plus en milieu scolaire.

Nombre de cas chez des élèves : 117

Nombre de cas touchant des employés : 5

À l'heure actuelle, 696 écoles ont un cas déclaré de COVID-19, soit un peu plus de 14 % des établissements élémentaires et secondaires de la province.

Quatre écoles sont présentement fermées à cause d'éclosions.

Vaccination

Près de 28 800 doses des vaccins contre la COVID-19 ont été administrées mercredi.

À l'heure actuelle, 87,2 % des Ontariens de 12 ans et plus ont eu au moins une dose et 82,6 % les deux doses nécessaires pour une pleine immunisation.

Dépistage

Un peu plus de 35 400 tests de dépistage ont été effectués au cours des dernières 24 heures.

