Nouveau procès ordonné pour le meurtre non prémédité d’un Autochtone en Ontario

Peter Khill a perdu son appel devant la Cour suprême du Canada qui confirme jeudi le jugement d'un tribunal inférieur et ordonne un nouveau procès pour le meurtre non prémédité de Jon Styres. Le jeune Autochtone des Six Nations de la rivière Grand avait été tué en 2016 dans la région de Hamilton.

Peter Khill avait été acquitté en 2018 en Cour supérieure de l'Ontario à l'issue de son procès après avoir plaidé la légitime défense au moment où il a tiré à bout portant sur Jon Styres.

L'Autochtone de 29 ans tentait apparemment de voler le véhicule de l'accusé dans son garage le 4 février 2016.

Le procès avait montré que l'ancien réserviste de l'Armée canadienne avait tiré les deux coups de feu mortels, parce qu'il croyait, à tort, que Jon Styres était armé et qu'il avait eu peur pour sa vie.

La famille et des amis de Jon Styres après le verdict d'acquittement prononcé en faveur de Peter Khill en 2018. Photo : CBC

La Couronne en avait appelé à l'époque du verdict d'acquittement devant la Cour d'appel de l'Ontario qui lui avait donné raison en ordonnant un nouveau procès.

Peter Khill avait alors interjeté appel devant le plus haut tribunal du pays. Son appel avait été entendu en février dernier.

Avec ce dernier verdict, Peter Khill est à nouveau innocent du crime dont il est accusé. Aucune date n'a encore été fixée pour son nouveau procès.

La légitime défense commande une perspective sociétale plus large. Par conséquent, une des conditions importantes qui limite la possibilité d’invoquer la légitime défense est que la personne accusée doit avoir agi de façon raisonnable dans les circonstances. Une citation de :Cour suprême du Canada

C'est la première fois que les amendements de 2013 apportés au Code criminel en matière de légitime défense faisaient l'objet d'une contestation devant le plus haut tribunal du pays.

Les amendements avaient permis de clarifier l'usage de la légitime défense dans le Code criminel, en élargissant les infractions et les situations auxquelles ce type de défense peut s'appliquer et en accordant plus de souplesse aux juges et aux jurys dans des procès.

Jon Styres avait 29 ans lorsqu'il a été tué le 4 février 2016. Photo : Facebook

La Cour suprême écrit d'ailleurs à ce sujet que cette souplesse se manifeste clairement par l'exigence d'évaluer le caractère raisonnable de la réaction de la personne accusée par renvoi à une liste non exhaustive de facteurs, dont le rôle joué par la personne lors de l’incident .

L'interprétation de la partie de la phrase qui relève le rôle joué par la personne lors de l’incident était au cœur des plaidoiries devant les deux cours d'appel ontarienne et fédérale.

Peter Khill devra subir un nouveau procès en Cour supérieure de l'Ontario à une date encore indéterminée. Photo : CBC/Dan Taekema

La défense de Peter Khill affirmait devant la Cour suprême que ce rôle en question ne s'applique qu'aux cas de conduite illégale, de comportement moralement répréhensible ou de provocation.

La Cour suprême conclut que ce rôle englobe plutôt toute conduite pertinente de la personne accusée tout au long de l’incident qui influe sur le caractère raisonnable de l’acte ultime qui fait l’objet de l’accusation .

Elle ajoute que le jury n’a pas reçu la directive [du juge de première instance] de prendre en considération l’effet du rôle joué par M. Khill lors de l’incident sur le caractère raisonnable de sa réaction .

Le jugement de la Cour suprême du Canada est quasiment unanime. Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

Le jugement n'est toutefois pas unanime :5 juges sur 9 statuent que Khill doit avoir un nouveau procès. Trois autres sont du même avis, mais ils précisent que les actions de Khill remplissent les conditions minimales d'une faute criminelle.

Les 8 magistrats estiment que le juge au premier procès a commis une erreur de droit qui a eu une incidence significative sur le verdict du jury .

Seul un magistrat de la Cour suprême est en désaccord avec ses collègues et soutient que l'erreur du juge de première instance au moment de ses instructions au jury n'aurait pas eu d'impact sur le verdict d'acquittement.

La cause de Peter Khill n'est pas sans rappeler celle de Colten Boushie, un Autochtone de 22 ans qui avait été tué dans des circonstances similaires en août 2016 en Saskatchewan.