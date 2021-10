LivresGG : cinq femmes de la région et de l’Ontario français en lice

La Gatinoise Tania Langlais, nommée en 2001 pour son tout premier recueil, et la Franco-Ontarienne Chloé LaDuchesse voient respectivement Pendant que Perceval tombait et Exosquelette retenus dans la catégorie Poésie. Elles sont en lice aux côtés de Louise Marois, Daria Colonna et Patrick Roy.

Pour leur part, Mishka Lavigne et Émilie Monnet sont dans la course pour leurs pièces Copeaux et Okinum. Jean-Philippe Lehoux, Rébecca Déraspe et Emma Haché sont aussi nommé.e.s dans cette catégorie. Mishka Lavigne a remporté ce prix en 2019, pour sa pièce Havre.

Quant à l’Ottavienne Madeleine Stratford, elle est nommée pour une troisième fois pour l’une de ses traductions de l’anglais vers le français. Cette fois, elle est finaliste pour son travail sur Dominoes at the Crossroads, de Kaie Kellough, publié en français sous le titre Petits marronnages.

Les noms des lauréates et lauréats des LivresGG seront dévoilés le 17 novembre prochain.

Plus de détails à venir.