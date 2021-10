Les éducatrices en CPE tiennent deux autres journées de grève

Les éducatrices en CPE affiliées à la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) tiennent deux autres journées de grève, jeudi et vendredi.

Il s'agit de la deuxième et troisième journée d'un mandat de 10 journées de grève adopté par les 11 000 travailleuses représentées par ce syndicat. Plus de 600 d'entre elles se trouvent dans l'Est-du-Québec.

Une première journée de grève pour réclamer de meilleures conditions de travail avait eu lieu le 24 septembre.

Malheureusement, entre le 24 septembre et aujourd'hui, il n'y a pas eu d'avancées significatives , déplore la présidente du Conseil central du Bas-Saint-Laurent, Nancy Legendre.

Les éducatrices manifestent jeudi devant leurs établissements respectifs, et se rendront à Québec vendredi pour un grand rassemblement devant l'Assemblée nationale.

Alors que leur convention collective est échue depuis plus de 18 mois, les éducatrices réclament notamment de l'aide afin de pouvoir prendre leurs pauses, de respecter leurs ratios et de répondre aux enfants qui ont des besoins particuliers. Comme on est en manque criant de personnel, souvent, ce bout-là est déficient , affirme Nancy Legendre.

Du temps pour préparer des programmes éducatifs pour les enfants et une augmentation salariale sont également demandés.

Pendant ce temps, Québec maintient la ligne dure. La présidente du Conseil du Trésor, Sonia LeBel, continue à défendre son offre aux éducatrices, qui comprend des augmentations de 2,38 $ l'heure au premier échelon et 3,13 $ l'heure au dernier, ce qui demeure en deçà du salaire des éducatrices en milieu scolaire, déplore le syndicat.

À défaut d'une entente sur un nouveau contrat de travail, Québec a cependant annoncé, jeudi matin, une bonification temporaire du salaire des éducatrices.

