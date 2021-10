Grève de 2 jours des travailleurs en CPE de l’Outaouais

Des travailleurs et travailleuses en Centres de la petite enfance (CPE) de l’Outaouais manifestent devant leur établissement respectif jeudi.

Les syndiqués se rendront par la suite à Québec vendredi pour participer à un grand rassemblement devant l’hôtel du Parlement du Québec.

Cette deuxième et troisième journée de grève survient à la suite de l’adoption de moyens de pression des syndicats des centres de la petite enfance affiliés à la Confédération des syndicats nationaux (CSN) et à la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS).

L’organisation syndicale, qui représente environ 600 travailleurs en Outaouais, s’est donné un mandat de grève de dix jours le 9 septembre. En Outaouais, 21 centres de la petite enfance sont touchés par ces moyens de pression.

Nous assistons à un véritable exode des travailleuses et travailleurs de CPE qui quittent le réseau en grand nombre pour aller travailler dans d’autres domaines , écrit dans un communiqué Najoua Zitouni, vice-présidente à la négociation du Syndicat des travailleurs en centre de la petite enfance de l’Outaouais STCPEO – CSNConfédération des syndicats nationaux .

Malheureusement, malgré les belles paroles, le gouvernement ne semble pas reconnaître le sérieux de la situation puisque les offres déposées jusqu’à présent sont nettement insuffisantes pour aider à retenir les gens dans le réseau , ajoute-t-elle.

Les travailleurs revendiquent entre autres une augmentation salariale pour tous les titres d’emploi. Les syndiqués demandent également des moyens pour donner de meilleurs services aux enfants, dont ceux à besoins particuliers.

Dans l'ensemble du Québec, 11 000 employés des centres de la petite enfance prennent part aux deux jours de moyens de pression.