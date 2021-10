Peter Jackson dévoile la bande-annonce de sa série documentaire sur les Beatles

La bande-annonce du documentaire attendu de Peter Jackson sur le Fab four, The Beatles: Get Back, a été diffusée mercredi par Disney+.

La série documentaire, qui a une durée de six heures, porte sur les derniers mois du prolifique britannique, une période au cours de laquelle ils enregistrent deux albums : Let It Be et Abbey Road.

La bande-annonce de 4 minutes montre les quatre membres du groupe – ainsi que le claviériste et chanteur Billy Preston, qui a accompagné les Beatles dans certains enregistrements – cabotiner en studio.

L’humour pince-sans-rire des musiciens est mis de l’avant à plusieurs reprises, notamment lorsqu’ils blaguent en affirmant que les gens vont dire dans 50 ans qu’on s’est séparés parce que Yoko s’est assise sur un amplificateur .

Le documentaire s’attarde également au dernier – et mythique – concert donné par le groupe sur le toit d’un immeuble à Londres.

Peter Jackson affirme avoir travaillé à partir de 57 heures de séquences vidéo inédites pour la série documentaire.

The Beatles: Get Back sera diffusé à partir du 25 novembre sur Disney+.