Deux candidats au coude-à-coude pour la mairie de Calgary

Jyoti Gondek, la centriste

La conseillère municipale Jyoti Gondek tente de se faire élire à la mairie de Calgary. Photo : Radio-Canada

Née au Royaume-Uni, Jyoti Gondek arrive à Calgary en 1997. Après un doctorat en sociologie urbaine, elle devient consultante en responsabilité sociale. Cette centriste a été élue conseillère municipale en 2017 dans le quartier 3.

J’ai bien regardé ce qu’il faut faire pour que Calgary retrouve son élan. Ça va prendre de la résilience, il va falloir être fort sur le plan économique, social et environnemental et j’ai ces qualités. Je suis capable de gérer beaucoup en même temps , dit-elle.

J’ai aussi l’expérience d’avoir passé 4 ans au conseil municipal et j’ai constaté qu’il faut que Calgary fasse des changements à sa façon de gérer le budget et la bureaucratie pour être plus réactif et responsable , ajoute-t-elle.

Si elle est élue, Jyoti Gondek veut se concentrer sur la reprise économique, la relance du centre-ville en encourageant le secteur des nouvelles technologies et des arts et le logement abordable.

Elle veut aussi lancer des discussions avec la province pour augmenter le budget municipal et éviter que 40 % des impôts fonciers de Calgary soient transmis à la province qui en redistribue seulement une part aux municipalités.

Pour la Ville, il n'y a qu'une seule source de revenus certaine et prévisible : les impôts fonciers. C'est assez limité pour notre façon de fonctionner, alors ce que nous devons vraiment faire, c'est ouvrir des discussions pour avoir un meilleur système de revenus, dit Jyoti Gondek.

Les municipalités de l'Alberta ont déjà souligné qu'il était extrêmement important d’avoir un accord équitable avec notre gouvernement provincial, surtout quand la province se décharge de beaucoup de responsabilités sur les municipalités.

Prenez les logements abordables et subventionnés. Actuellement, la Ville doit assumer leurs coûts d'entretien parce qu'ils n'étaient pas prévus dans les budgets provinciaux. Vous ne pouvez pas simplement créer la structure. Il faut avoir un volet entretien dans le budget annuel de fonctionnement , donne-t-elle en exemple.

Elle souhaite aussi poursuivre le développement du projet de transport en commun de la ligne verte vers les quartiers du nord de la métropole qui ont besoin de ses services et pour encourager le transport actif.

Jeromy Farkas, le conservateur

Jeromy Farkas mise sur ses positions fiscalement conservatrices pour se faire élire à la mairie de Calgary. Photo : Radio-Canada

Par contraste, Jeromy Farkas a été le seul conseiller municipal à voter contre le projet de transport en commun de la ligne verte lorsque la phase 1 du projet a été approuvée à 14 contre 1 en juillet 2020. Même s’il promet de poursuivre le travail entrepris pour la phase 1, il ne s’engage pas à compléter les étapes subséquentes.

Né à Calgary, ce conservateur fiscal est diplômé en sciences politiques de l’Université de Calgary. Âgé de 34 ans, il a été élu conseiller municipal du quartier 11 en 2017.

Je me décrirais comme fiscalement conservateur, mais socialement très progressiste. Je crois que je suis le premier conseiller municipal ouvertement LGBTQ , dit-il.

S’il est élu maire, il propose un gel des impôts fonciers pendant 4 ans, de maintenir les services de police, de mieux coordonner les feux de circulation à travers la ville et d’améliorer les services de déneigement.

Je pense que le prochain maire et conseil doivent faire de la responsabilité financière une priorité , dit Jeromy Farkas.

Il y a certains services non essentiels qui pourraient être réduits et d’autres, en particulier autour de la criminalité et de la sécurité, qui devraient être augmentés. L'une de mes principales priorités est donc de maîtriser le budget de notre ville, de dépenser l'argent de manière responsable, mais aussi de s'assurer que nous dépensons notre argent pour les bonnes choses , ajoute-t-il.

Selon lui, la clé pour revitaliser le centre-ville est d’y assurer une meilleure sécurité et de poursuivre les projets de mitigation des inondations.

Calgary est désormais la seule grande ville nord-américaine sans poste de police au centre-ville, qui a fermé en même temps que les services de consommation supervisée ont ouvert. Tant de gens à l'échelle internationale ont une image de Calgary datant de 2013 et des inondations avec notre centre-ville sous l'eau et ils ne considèrent pas notre centre-ville comme un endroit où investir , croit-il.

Jeff Davison, 3e dans les sondages

Le conseiller municipal Jeff Davison est troisième dans les sondages, mais espère tout de même qu'il sera élu. Photo : Radio-Canada / Nelly Alberola

L’ancien conseiller municipal Jeff Davison arrive en troisième place dans les sondages. Né et élevé à Calgary, il a travaillé en communications pour l’industrie pétrolière et pour le centre de films de Calgary. Il propose aussi un gel des impôts fonciers et est en faveur du développement de la ligne verte et d’un centre événementiel.