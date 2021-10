Au moins une personne intoxiquée par des coraux à Sherbrooke

Les services d’urgence ont été appelés vers 17 h 45 aux intersections des rues de Lisieux et Galt Ouest, après qu’un homme a ressenti un malaise. Ses symptômes incluaient de la toux et des douleurs thoraciques, indique le Service de protection contre les incendies de Sherbrooke.

On a un individu qui faisait une culture de coraux dans le sous-sol de l’immeuble. Les coraux ont développé une toxine qui s’appelle palytoxine. Une citation de :Luc Laroche, lieutenant au Service de protection contre les incendies de Sherbrooke

Un homme a ressenti un malaise en raison de palytoxine à Sherbrooke. Photo : Radio-Canada / Emy Lafortune

L'homme contaminé a été transporté à l'hôpital. On ne craint pas pour sa vie, indique Luc Laroche. La convalescence pourrait cependant être longue. Les symptômes arrivent vraiment rapidement. Les gens qui ont été contaminés, après ça, la détoxification, ça peut être vraiment long selon la quantité de toxines ingérées.

Le lieutenant précise que les autres habitants de l’immeuble ont aussi été examinés de manière préventive. [Dans ce genre de cas], c’est surtout les gens qui ont été en contact avec les aquariums, les coraux, ou les algues, qui ont des symptômes. C’est eux qui sont plus à risque. Les autres, on décontamine et on vérifie par mesure préventive pour les locataires qui sont sur les étages supérieurs.

Les chances sont vraiment faibles, mais on ne peut pas prendre nécessairement de chances avec cette toxine-là , ajoute-t-il.

Le reste du voisinage n’a pas à s’inquiéter. Ce n’est pas quelque chose qui va se répandre chez tous les voisins autour. Il y a des planchers de béton dans l’immeuble, donc les chances que ça ait migré plus haut sont vraiment faibles.

Tout l'immeuble a été examiné de manière préventive. Photo : Radio-Canada

L’opération était tout de même majeure pour les pompiers sur le terrain.

On est obligés de faire des mesures préventives de décontamination pour les locataires, de la ventilation, et nous, de protection respiratoire et cutanée pour nos pompiers , explique Jean-Marc Pizzo, chef aux opérations du Service de protection contre les incendies de Sherbrooke.

Culture de coraux

Luc Laroche souligne que ce genre d’intoxication est surtout observée chez les gens qui font la culture de corail.

On a fait beaucoup de recherches et parlé avec des spécialistes du centre antipoison, de CANUTEC [Centre canadien d’urgence transport ] et des chimistes. Ils voient ça beaucoup pour des gens qui font des cultures de coraux, qui souvent vont les couper pour les multiplier. Ils sont en contact avec les toxines, et c’est le système de défense des coraux. Quand ils les coupent, les coraux les contaminent, soit par la peau, soit par ingestion ou en respirant la toxine , remarque-t-il.