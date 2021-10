Médecins : la santé publique suggère le retour des consultations en personne

Selon la santé publique, cette pratique est maintenant sécuritaire compte tenu des taux élevés de vaccination contre la COVID-19 et de l'équipement de protection individuelle facilement disponible.

Le médecin hygiéniste en chef de la province, le Dr Kieran Moore; le sous-ministre de la santé, Patrick Dicerni; et la PDG du Collège des médecins et chirurgiens, Nancy Whitemore, affirment dans une lettre adressée mercredi aux médecins de l'Ontario qu'ils entendent de plus en plus de plaintes concernant des cabinets qui ne fournissent pas de soins en personne.

Il y a des limites à ce qui peut être fait virtuellement et la norme de soins est souvent difficile à respecter dans un environnement de soins virtuels , peut-on lire dans la lettre.

Bien qu'il appartienne en fin de compte aux médecins de déterminer quel type de rendez-vous est nécessaire, les soins en personne sont nécessaires pour établir des diagnostics et décider des traitements, et c'est ce que l'on attend, poursuit la lettre.

Il existe de nombreux patients pour lesquels la norme de soins ne peut être respectée dans un environnement de soins uniquement virtuels , peut-on lire dans la lettre.

Ce mois-ci, CBC News a rapporté que des parents de Toronto avaient du mal à obtenir un rendez-vous avec le pédiatre de leur enfant, même après un résultat négatif à un test de dépistage de la COVID-19. Ils étaient plutôt dirigés vers le service d'urgence de SickKids ou la clinique Just For Kids de l’hôpital St. Joseph pour des malaises bénins tels qu’un mal de ventre ou une infection de l'oreille.

Les deux hôpitaux ont signalé une augmentation du nombre de patients souffrant de maladies relativement mineures cet été et cet automne. Un porte-parole de SickKids a déclaré à CBC News que le mois d'août, habituellement le plus calme, a été le plus chargé jusqu'à présent cette année, avec près de 6000 patients. Les parents ont signalé des temps d'attente allant jusqu'à 10 heures.

L'ombudsman des patients et le Centre de défense des personnes âgées de l'Ontario ont également signalé une augmentation des plaintes de patients qui ne peuvent pas voir leur médecin en personne.

Avec les informations de CBC News