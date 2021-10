Au tour de la Ville d’Ottawa de donner son aval pour le nouveau campus Civic

Le projet de 2,5 millions de pieds carrés avait déjà reçu l’aval du Comité d’urbanisme de la Ville il y a un peu plus d’une semaine, ainsi que de celui de la Commission de la capitale nationale (CCN).

Le plan décrit les différentes étapes de construction qui auront lieu au cours des 25 prochaines années pour la création d’un nouveau centre de recherche, de tours polyvalentes avec espace commercial au rez-de-chaussée et l'aménagement de l’Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa.

L’Hôpital d’Ottawa s’engage à préserver 40 % du couvert forestier et de préserver le plus d’espaces verts possible, ainsi que de planter cinq arbres pour chaque arbre qui sera déraciné.

Le nouveau campus sera doté de 641 lits pour y traiter les patients ainsi que 28 salles d'opération.