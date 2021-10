Vaccination obligatoire pour accéder aux installations de la ville de Prince Albert

Les personnes de 12 ans et plus doivent désormais montrer une preuve de vaccination ou un résultat négatif au test de la COVID-19, pour entrer dans presque toutes les installations de la ville de Prince Albert.

Cette décision intervient après une motion du conseil municipal qui réclamait cette exigence le mois dernier.

La liste des installations concernées comprend notamment la bibliothèque municipale, la caserne des pompiers, l'usine de traitement des eaux, les arénas et les centres de loisirs.

Les deux exceptions à la nouvelle règle sont l'aéroport de Prince Albert et l’entrée de l'hôtel de ville, pour permettre aux personnes non vaccinées de venir payer leurs factures et poser des questions en personne.

Nous sommes confrontés à un des niveaux les plus élevés d'infection et de propagation de la COVID-19 depuis le début de la pandémie , a déclaré le maire, Greg Dionne, dans un communiqué de presse, mardi.

Les vaccins sont sûrs et efficaces pour empêcher la propagation de la COVID-19. Cette politique nous garantit plus de sécurité , a-t-il affirmé.

La Ville a déclaré qu'elle n'accepterait pas de test négatif de l’Autorité de la Santé de la Saskatchewan, mais uniquement des tests négatifs d'entreprises privées.

Tous les employés municipaux de Prince Albert seront soumis à des restrictions similaires à partir du 25 octobre.

Avec les informations de CBC News