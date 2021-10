Le centre de prélèvements de Place du Royaume apprécié par les usagers

Ainsi, les 18 derniers mois ont été l'occasion de réinventer et même d'améliorer la prestation de certains services dans le réseau régional de la santé.

Avant la pandémie, les prélèvements étaient effectués, pour le secteur de Chicoutimi, aux cliniques externes de l'hôpital. Mais il y avait des contraintes pour les usagers, dont la question du stationnement et le nombre de personnes dans la même pièce en même temps.

Pour éviter que trop de gens circulent dans les hôpitaux durant la pandémie, le centre de prélèvements a donc été aménagé il y a un peu moins d'un an dans le centre commercial.

On est passé d'un volume quotidien de 250-300, à un volume de jusqu'à 500 par jour. Il y a un avantage en termes de volume , a chiffré Normand Brassard, directeur administratif au CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Des usagers rencontrés par Radio-Canada ont relevé plusieurs avantages à cette façon de faire.

C'est vraiment bien structuré, bien organisé, c'est génial! Il n'y a pas vraiment de temps d'attente, donc c'est un gros avantage pour nous et l'environnement est tout neuf , a dit l'un deux.

On n'attend pas dans les passages, c'est plus personnalisé. On prend notre numéro, on rentre dans la cabine et c'est parfait! , a poursuivi un autre.

Les commentaires des usagers sont positifs pour le centre de prélèvements de Place du Royaume. Photo : Radio-Canada

Le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean entend maintenir ce service au moins d'ici la levée des mesures sanitaires. Toujours selon d'autres usagers interrogés à la même occasion, il serait très bien vu de garder ce fonctionnement.

Ce serait peut-être important de le garder. Parce qu'à l'hôpital, chercher du stationnement c'est difficile. C'est une bonne alternative , a ajouté un usager.

La direction du CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux n'a pas encore pris de décision à long terme, mais ajoute que ce service coûte plus cher que celui donné dans les hôpitaux parce qu'il nécessite plus d'employés. Mais elle est consciente qu'un retour en arrière n'est pas souhaité par la clientèle

À ce moment-ci, ce ne sont pas les coûts qui sont notre principale préoccupation. C'est un modèle qui va durer dans le temps, mais avec les contraintes qu'on a, autant ministérielles que locales et régionales , a répondu Normand Brassard.

Une expérience semblable a été tentée à Alma et elle est tout aussi concluante. Le service de prélèvements est offert depuis le mois de juin au Centre Alma, sur l'avenue du Pont Nord.

D'autres centres pourraient s'ajouter éventuellement dans la région, probablement dans le secteur de Jonquière pour débuter.

D'après un reportage de Louis Martineau