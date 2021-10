Un autre projet en veilleuse pour défaut de paiement à Desbiens

Après avoir dévoilé la semaine dernière qu’un projet d’alimentation en eau potable était sur la glace à Desbiens en raison d’un présumé défaut de paiement de la Ville, Radio-Canada a appris que la construction d’un dôme et d’une patinoire étaient eux aussi sur pause pour les mêmes raisons.

Ces travaux totalisent 875 000 $ et l’entreprise Méthodex en a complété la majorité en décembre dernier. Quelques ajustements devaient être faits au printemps 2021, mais Desbiens aurait un retard de paiement totalisant 400 000 $.

Habituellement, ce sont des clients de confiance, des clients pour qui on n’a pas de misère à être payé. Des fois, pour des raisons administratives, ça peut retarder, mais rien de plus. On finit par être payé , mentionne le directeur construction des Constructions Méthodex, Pascal Nadeau.

L’entreprise a déposé en août dernier une hypothèque légale sur le projet. L'entreprise, qui devait procéder à l'installation des bandes de la patinoire refuse de compléter cette portion du projet tant qu'un paiement de la Ville ne sera pas reçu.

Accompagnement du ministère

Le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) est au fait de la situation.

L’équipe spécialisée en finances et en accompagnement des municipalités du MAMHministère des Affaires municipales et de l'Habitation poursuit son mandat d’accompagnement auprès de la Ville. L’objectif est d’identifier des solutions pour rétablir sa situation financière.

Le MAMHministère des Affaires municipales et de l'Habitation rappelle que la Municipalité doit trouver des liquidités pour faire face à ses obligations. À court terme, elle devra vraisemblablement recourir à l’emprunt.

À Desbiens, personne n'a répondu aux demandes d'entrevues de Radio-Canada.

D’après les informations d’Annie-Claude Brisson