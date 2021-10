Des infrastructures manquantes dans la circonscription la plus au sud du Nunavut

Le manque d’infrastructures est un des enjeux qui attire le plus d’attention des candidats dans la course électorale au Nunavut. Bien que la situation touche l’ensemble du territoire depuis plusieurs années, des électeurs de la circonscription Baie d’Hudson, soit la plus au sud du territoire, espèrent que leur prochain député fera suffisamment entendre sa voix à l’Assemblée législative.