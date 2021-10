Opération Nez rouge reprend du service, mais pas partout

L’organisation a annoncé, mercredi, que son offre de service sera réduite en raison du contexte pandémique.

La directrice des communications et du marketing chez Opération Nez rouge, Marilyn Vigneault, explique que certaines sections locales n’étaient pas en mesure de respecter les normes sanitaires mises en place en collaboration avec la Santé publique. « La réalité locale de chaque organisation est très différente, a-t-elle élaboré. Un exemple concret est par exemple des locaux qui sont trop petits pour accueillir tous les bénévoles et respecter la distanciation. »

En écartant la desserte de Trois-Rivières, l’organisation renonce à son service le plus achalandé. Environ 1500 raccompagnements y ont eu lieu en 2019.

Si sa présence sur le terrain sera réduite, Opération Nez rouge entend tout de même poursuivre son travail de sensibilisation contre la conduite avec les facultés affaiblies. « Notre message, c’est de toujours prévoir ses déplacements en appelant un ami ou un taxi, en prévoyant dormir sur place ou en désignant une personne comme conducteur désigné », a souligné Marilyn Vigneault.

Le service de raccompagnement sera offert à Shawinigan, Nicolet et Bécancour du 26 novembre au 31 décembre.

À savoir si les partys de Noël peut-être plus restreints vont avoir un impact, c’est difficile à dire, mais on est confiants que les bénévoles et les clients vont être fidèles au poste

Une citation de :Marilyn Vigneault, directrice des communications et du marketing chez Opération Nez rouge